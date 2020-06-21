Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı-lacivertli yöneticilere stat önünde çiçek takdim etti.

21 Haziran 2020, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları maçın oynanacağı stadyuma geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin öncesinde stat önüne gelerek sarı-lacivertli yöneticileri bekledi. Fenerbahçeli yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu'na çiçek veren taraftarlar, Kasımpaşa mücadelesinde başarılar dilediler.

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