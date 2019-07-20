Fenerbahçeli taraftarlar, yeni sezon formalarında ikiye bölündü!

Bir grup, Çubuklu’nun klasikleşen formanın çok dışına çıktığını belirterek bunu beğenmedi. Diğer grup ise yeni formanın Çubuklu’nun modern versiyonu olduğunu söyleyerek olumlu görüş belirtti. Bu arada Adidas’ın yeni sezonda hiçbir takım için Çubuklu üretmediği, Juventus’un bu nedenle klasik formasının dışına çıktığı belirtildi. Adidas sadece Fenerbahçe için Çubuklu tasarladı.

19.07'de ses çıkmadı

Sarı-Lacivertli taraftarlar, yönetimin Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde transfer bombası patlatmasını heyecanla bekleniyordu. Hatta Fenerbahçe’nin Diego Costa için girişimlerde bulunduğu, bu özel günde İspanyol forveti açıklayacağı iddiaları bile ortaya atıldı. Ancak ne Costa, ne de uzun süredir gündemde olan Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo konusunda bir gelişme yaşanmadı. Heyecanlı bekleyiş, transfer olmadan sona erdi.