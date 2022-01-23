Kötü gidişatın sürdüğü Fenerbahçe 'de sular durulmuyor. Sarı-Lacivertli renklere gönül veren bazı taraftarlar, imza kampanyası platformu change.org'da, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’yi kurtar" kampanyası başlattı. Fenerbahçe gönüllüleri imzasıyla paylaşılan metinde "Sayın Aziz Yıldırım, tüm Fenerbahçe taraftarları sizleri ve ekibinizi Fenerbahçe'yi kurtarmak için, sizlerin tecrübeli, cesaret ve korkusuz olduğunuzu bildiğimiz için, Fenerbahçemizi kurtarmanız için sizi ve ekibinizi göreve davet ediyoruz." sözlerine yer verildi.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdüren Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki seçimi Ali Koç'a kaybetmişti. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı dönemindeki 20 yılda, 6 lig şampiyonluğu yaşadı, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, bir Başbakanlık Kupası ve bir Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Sarı-Lacivertli ekip 2013/14 sezonundan bu yana Süper Lig 'de şampiyon olamıyor. Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertli taraftarların büyük desteğiyle göreve gelse de, başarısızlıkla geçen 3.5 yıl sonrası, tribünlerden istifa sesleri yükseldi.



