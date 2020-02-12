Fenerbahçeli taraftar Murat Çalışkan’ın cesedi Sapanca’da bulundu

Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 30 Ocak’tan beri kayıp olan İstanbul’da oturan Fenerbahçe tribünlerinin sevilen siması Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğu tespit edildi. İstanbul’dan gelen eşi, cesedin Çalışkan’a ait olduğunu doğruladı.

Çalışkan’ın ensesinden vurularak öldürüldüğü de saptandı. Çalışkan’ın ormanlık alanda mı yoksa başka bir yerde mi öldürüldüğü ise henüz tespit edilemedi. İncelemeler devam ederken, polisin Çalışkan’ın ailesinin de ifadesine başvurduğu öğrenildi.