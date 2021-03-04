Fenerbahçe'nin savunmadaki prensi Attila Szalai'den AA'ya iddialı sözler:

“Taraftarlarımızın beni savaşan bir oyuncu olarak görmesinden memnunum. Benim aklımda, mantalitemde her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum. Maçın her saniyesinde, sonuna kadar savaşmak mantalitemde var. Taraftarlarımızın bunu böyle görmüş ve fark etmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya gayret göstereceğim.”

‘Kendimi geliştirmeliyim’

“Diego Lugano, oynadığı dönemde taraftarlarca takımın en popüler oyuncularından biri haline dönüştü. Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano’ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Lugano’ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum.”

‘Burada olmaktan gururluyum’

“Kariyerimde işler iyi gittikten sonra Fenerbahçe’ye transferim gerçekleşti. Bundan dolayı çok gururluyum. Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Transferim ülkemde de iyi bir reaksiyon almama sebep oldu. Ülkemde herkes Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor, transferimden dolayı çok gururluyum. Herkes Fenerbahçe’nin büyük geleneklere sahip olduğunu iyi biliyor. Ülkemdeki insanlardan hem güzel mesajlar hem de güzel geri dönüşler aldım.”

‘Birbirimize bağlı bir takımız’

“Antalyaspor maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Önemli olan bu. Maç maç devam etmemiz ve sonuçlara böyle gitmemiz gerekiyor. Büyük bir hedefimiz var. Şu anda takım içinde pozitif bir atmosfer var, aile ortamı var. Bu da ileriye gitmek adına önemli bir nokta. Trabzonspor maçında beraber savaştık ve bizi ileriye götüren nokta şampiyonluk yolunda bu olacak. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren beraber savaşmak olacak. Fenerbahçe olarak uyumlu, birbirine güvenen ve bağlı bir takımız.”

‘Mesut Özil’le oynamak harika’

“Takım içerisinde Mesut Özil gibi oyunculara sahip olmak çok önemli. Soyunma odasında böyle kaliteli oyuncuların olduğunu görmek de çok güzel. Mesut gibi futbolcular, gençlere birçok özellik kazandırıyor. Onlarla oynamak, saha içinde savaşmak ve beraber Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökmek gerçekten harika bir şey. Tabii ki Mesut Özil gibi oyuncularla oynuyor olmak sizin kariyeriniz için de fayda sağlıyor. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz. Onlar size çok fazla yardım ediyorlar. Diğer genç oyuncular adına da konuşabilirim. Onlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Hepsinin bizlerin gelişmesine bu noktada yardımı dokunuyor.”

‘Trabzonspor maçında çok iyiydik’

“Trabzonspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi maç çıkardık. Herkes çok iyi bir performans gösterdi. Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik. Şu anda takımda çok iyi bir hava var. Trabzonspor maçındaki galibiyet bizim için çok önemli oldu. Birlikte verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor.”

‘Taraftarımızın desteğini hissediyoruz’

“Taraftarların benimle ilgili iltifatlarını duyduğum için çok mutluyum. Taraftarlardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum ve bundan çok memnunum. Gerçekten harika bir taraftara sahibiz, arkamızda olduklarını her zaman hissediyoruz ve onlar için savaşıyoruz. Ben de aynı şekilde çok sıkı çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum.”

‘Skor katkısı vermek istiyorum’

“Takımıma gol yollarında da yardımcı olmayı istiyorum. Ben bir defans oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek ve defansif görevimi yapmak. Takımı bu anlamda kompakt tutmak. Geriden oyunu iyi kurabilmek ve orta saha ile forvetteki oyunculara gol atma konusunda yardım etmek. Benim için önemli olan bunlar. Tabii futbol bu bir takım sporu. Elbette ki ben de gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim.”



