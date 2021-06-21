Fenerbahçeli Szalai için Atalanta iddiası
Macaristan Milli Takımıyla EURO 2020'e katılan ve turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Attila Szalai'ye Atalanta talip oldu. İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
İtalyanların gözü Fenerbahçe 'nin Macar defans oyuncusu Attila Szalai'de.
İtalyan basınından CalcioWeb'de yer alan habere göre, EURO 2020'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Szalai'yi İtalyanların köklü takımı Atalanta, kadrosuna katmayı planlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon Serie A'da yer alabileceği belirtildi.
Öte yandan haberde lacivert siyahlıların Macar defans futbolcusu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
21 maçta 3 gol attı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı lacivertli kulüple 21 Süper Lig maçında 3 gole imza attı.