Fenerbahçe’nin Tanzanyalı golcüsü Samatta dün FBTV’de önemli açıklamalarda bulundu. Denizli maçında attığı gol için konuşan 28 yaşındaki forvet, “Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör” dedi. Bir golcü için golün ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Sarı-Lacivertli futbolcu, “Ben gol atma konusunda kendi kalitemi biliyorum ama bazen bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Attığım golle güven kazandım, umarım daha fazlasını da atarım” dedi.

‘Emre hoca kalbiyle burada’

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Samatta, “Her zaman sonraki maçı düşünmemiz gerekiyor. Kazandığımızda şampiyonluk kendini gösterecektir. Biz buna yüzde 100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız yüzde 100” açıklamasını yaptı. Kanarya’nın golcüsü, eski sportif direktörleri yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Kalbiyle burada. Emre hoca, takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor.