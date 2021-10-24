Fenerbahçeli Pelkas: Şanssızdık!

Alanyaspor karşısında 80 dakika sahada kalan Dimitrios Pelkas mağlubiyeti yorumladı. Şanssız olduklarını kaydeden Yunan futbolcu, "Bütün takım arkadaşlarım bugün yüzde 100'den fazlasını ortaya koydu. Taraftarlarımızdan takım adına özür diliyorum. Biz bugün sonuna kadar çalıştık ama şanssızdık. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor, bunu düzeltecek olanlar da bizleriz" dedi.

'Performansımdan memnun değilim'

Az süre aldığını da belirten Pelkas, "Uzun süredir oynamadım. Ligde 60, Avrupa'da 110 dakikalık bir sürem var. Gösterdiğim performanstan memnun değilim, daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu performansım beni memnun etmedi. Çok deniyorum, bana verilen fırsatı değerlendirmeye gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.