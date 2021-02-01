Fenerbahçeli Pelkas Galatasaray derbisinde oynayamayacak

Yıldız futbolcunun dün MR’ı çekildi ve kontrolden geçirildi. Yapılan muayenede Pelkas’ın arka adalesinde grade 2 yırtık tespit edildi. Yunan futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Pelkas, zorlu Hatayspor maçının yanı sıra cumartesi günkü kritik Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. 27 yaşındaki oyuncunun toplamda 4 resmi karşılaşmayı kaçırması muhtemel. Hatayspor maçında Pelkas’ın yerine Mert Hakan Yandaş’ın görev yapması bekleniyor.



