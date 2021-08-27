MENÜ

Fenerbahçeli Oğuz Kağan Westerlo'da

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Belçika 1. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer oldu.

27 Ağustos 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçeli Oğuz Kağan Westerlo'da

Fenerbahçe , 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun Belçika 1. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer olduğunu açıklamadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuz Kağan Güçtekin. Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


İlgili Haberler
Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı


Geçtiğimiz sezonu Konyaspor 'da geçirdi

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Oğuz Kağan Güçtekin, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'a kiralanmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...