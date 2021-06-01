Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'a Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu.

Belçika basınından Voetbalbelgie'nin Türk medyasına dayandırdığı habere göre 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Giresunspor'un gündeminde yer alıyor. Haberde Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in "Nabil Dirar ile yaptığımız görüşmeler olumlu yönde ilerliyor" ifadelerine verrildi. Süper Lig'in yeni takımının Faslı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.





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4 yıldır Fenerbahçe'nin kadrosunda

2017 yılında Fenerbahçe'ye gelen Nabil Dirar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de geçiren Dirar, Belçika ekibiyle toplam 5 maçta forma şansı buldu.