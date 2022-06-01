Miguel Crespo’nun Fenerbahçe ’de kötü başlayan ilk sezonunda sonradan kalitesini gösterdi ve takımın vazgeçilmezi oldu. Atletico Madrid’in, performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine düştüğü iddia edilmişti. İspanya’dan bir takım daha Crespo’yu radarına aldı. 33 yaşında olan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Etienne Capoue’nin yerine bir isim için arayışta olan Sarı Denizaltılar’ın, bir süredir Portekizli futbolcuyu takip ettiği ortaya çıktı.

Emery: Kesinlikle alalım

Bu görevi üstlenen antrenör Imanol Idiakez, Miguel Crespo için hazırladığı raporda, “Bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip. Tam bir La Liga oyuncusu” ifadelerine yer verdi. Teknik direktör Unai Emery’nin de kendisine sunulan raporlar sonrası Crespo’yu çok beğenerek, “Müthiş bir savaşçı. Kesinlikle transfer etmeliyiz” dediği kaydedildi. Villarreal’in Fenerbahçe’ye ilk teklifinin 10 milyon Euro olacağı öğrenildi.