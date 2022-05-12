Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Mesut Özil, Sarı Lacivertli formayla bekleneni veremedi. Yıldız oyuncu son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

BILD: KRAMPON FIRLATTI, ALMANCA KÜFÜRLER ETTİ

Almanya'dan Bild'in haberine göre Konyaspor maçında soyunma odasında İsmail Kartal ile tartışan Mesut Özil kramponlarını yere fırlatartak ve Almanca küfürler etti. Bu olay İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında büyük krize neden olurken tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Mesut Özil kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in hangi sebeple kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yapılmazken Alman basınında yer alan bu iddia ise yalanlanmadı. Bild'in haberinde Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılarak MLS takımlarından İnter Miami'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kadro dışı kararının ardından Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğina dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Söğüt, "Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey. Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber." ifadelerini kullanmıştı.

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini de ifade ederek "Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor." sözlerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEN HULL CITY İDDİASINA ACUN ILICALI'DAN YALANLAMA

Birkaç hafta önce İngiliz basını Hull City'nin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediğini iddia etmişti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise bu iddiaları yalanlayarak "Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

MESUT ÖZİL İÇİN SÜRPRİZ İDDİA: MEKSİKA

Mesut Özil için bir iddia daha ortaya atıldı. Foxdeportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir. Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Querétaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı.

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i planlamanın dışında tuttuğu ve son kararın verilmesinin ardından Alman yıldızın Sarı Lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. Mesut Özil için Inter Miami kulübünün en ciddi aday olduğu belirtilirken Hull City'nin de alternatifler arasında yer aldığı iddia edildi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

(Skorer)