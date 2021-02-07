Fenerbahçeli Mesut Özil derbide üzüldü

Teknik ekibin asıl hedef olarak belirlediği Galatasaray maçında Mesut, 63. dakikada oyuna dahil oldu. Sosa ile birlikte oyun kurucu görevini üstlenen Türk asıllı Alman futbolcu, özellikle duran toplarda Sarı-Kırmızılılar'ın kalesine tehlikeli toplar gönderdi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde tecrübeli oyuncunun ortasında Ozan Tufan ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ama ağlara giren top, VAR kararıyla iptal edildi. Mesut'un frikikten kullandığı topu ise Muslera kontrol etti ve 32 yaşındaki oyuncu, ilk büyük derbisinden yenilgiyle ayrıldı.