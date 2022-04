Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Beraber şampiyonluğa yürüyelim!

Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe , Galatasaray 'ı 2-0 devirdi. Sarı-Lacivertliler'e imza attığı dönemde ismi ciddi şekilde Galatasaray'la da anılan ve o dönem büyük bir polemik yaratan Mert Hakan Yandaş da derbinin iyi isimlerinden biri oldu.

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu kendisinden önce röportaja gelen Miha Zajc için, "Bu ara golleri hep o atıyor, biz atamıyoruz" sözleriyle takıldı. Ardından maçı değerlendiren Mert Hakan, "İsmail hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisi geldikten sonra aile ortamı oluştu, birlik ve beraberlik içinde olduk. Bizim seviyemizi yukarılara taşıdı" şeklinde konuştu.

Derbiye özel hazırlanıp, hazırlanmadığı konusundaki soruya da 27 yaşındaki futbolcu, "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyordum. Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi yıkılmayalım, şampiyonluğa yürüyelim. Biz zaten öyle bir ortamda başarılı oluruz. Bugün bunu hissettim, Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim. Bu sezon dahi peşini hiç bırakmıyoruz. Gelecek sezon da öyle bir iki maç kaybedince birbirimize düşmeyelim" yorumunu yaptı.





