İsmail Kartal ile yola devam etmeyen ve Jorge Jesus'u takımın başına getirerek büyük sükse yaratan Fenerbahçe transferde de bombaları art arda patlatmıştı. Diego Rossi'nin bonservisini alan Kanarya, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Bruma'yı kadrosuna katmıştı.

Şampiyonluk için tartışılmayacak bir golcü arayan Sarı-Lacivertliler'de transfere ayrılacak bütçe için takımdan ayrılacak isimler de bir hayli önem kazandı. Yönetim her fırsatta Kim Min Jae'yi bu sezon takımda tutmak istediğini belirtse de Güney Koreli futbolcu için her geçen gün transfer iddiaları artıyor. Fenerbahçe için bir bomba da Mergim Berisha adına geldi.





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Alman ekibi Mainz'ın, 24 yaşındaki oyuncu için ilgisinin olduğu ve 5 milyon Euro'luk bir teklifle Kanarya'nın kapısını çalabileceği iddia edildi.

Berisha geçen sezon 33 maça çıktı, 7 gol, 3 asistle oynadı.