Fenerbahçeli Mehmet Topal'a Arjen Robben benzetmesi!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'a 3-1 yenilerek elendiği maçta en çok konuşulan isimlerden biri de Mehmet Topal oldu. Tecrübeli oyuncunun ilk yarının sonlarında attığı muhteşem gole İspanyol basınından çok konuşulacak bir benzetme geldi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'a 3-1 yenilerek elendiği maçta temsilcimizin tek golünü Mehmet Topal kaydetmişti.
Mücadelenin 43'üncü dakikasında ceza sahasının dışından sol ayağıyla muhteşem bir gole imza atan 32 yaşındaki milli futbolcu adeta örümcek ağlarını almıştı.
Topal'ın bu golüne İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Gazete, internet sitesinden verdiği haberde "Topal'dan Arjen Robben golü" başlığını kullandı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler