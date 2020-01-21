Fenerbahçeli Luiz Gustavo kafaları karıştırdı

Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Sambacı, Fransız basınına konuştu. Gustavo, geçen sezon stoper oynadığını söyleyerek, “Eğer defansa ihtiyacınız varsa, defans alırsınız. Orta saha oyuncusunu oraya çekmezsiniz. Ben elimden geleni yaptım ama benim işim bu değildi” dedi.

Fransız medyası, Luiz Gustavo’nun bu sözlerle eski hocası Garcia’yı hedef aldığını yazdı. Ersun Yanal da Sambacı’yı zaman zaman stoperde kullanıyor!

Bu haberi de okudular Son dakika! Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'ye dev talip



