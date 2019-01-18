Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı fakat beklediği verimi bir türlü alamadığı Islam Slimani ile ilgili İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi.

Marca gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı haberde Sarı Lacivertliler'de istenmeyen adam ilan edilen 30 yaşındaki Cezayirli santrfora La Liga ekiplerinden Sevilla'nın talip olduğu öne sürüldü.

Endülüs ekibinin teknik patronu Pablo Machin'in sportif direktör Joaquin Caparros'la görüşerek Munir El Haddadi'nin yanına bir golcü daha istediğini yazan gazete, gündemdeki en önemli isminse Slimani olduğunu duyurdu.

Bu sezon 21 maçta yalnızca 4 kez fileleri havalandırabilen golcü futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Transferin gerçekleşebilmesi için öncelikle kiralama sözleşmesinin feshi gerekiyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler