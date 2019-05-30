Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, sürpriz bir şekilde Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli'nin de bulunduğu kadroda Yassine Benzia ise yer almadı. İşte teknik direktör Djamel Belmadi'nin 23 kişilik kadrosu:

Kaleciler: Rais M’Bolhi (Al-Ittifak), Azzedine Doukha (Al-Raed), Alexandre Oukidja (Metz)

Defans: Youcef Atal (Nice), Mohamed Fares (SPAL), Ramy Bensebaini (Rennes), Aissa Mandi (Real Betis), Djamel Benlameri (Al-Shabab), Rafik Halliche (Moreirense), Mehdi Zeffane (Rennes), Mehdi Tahrat (Lens)

Orta saha: Sofiane Feghouli (Galatasaray), Ismael Bennacer (Empoli), Adlene Guedioura (Nottingham Forrest), Mehdi Abeid (Dijon), Hicham Boudaoui (Paradou AC), Haris Belkebla (Stade Brest)

Forvet: Baghdad Bounedjah (Al-Sadd), Islam Slimani (Fenerbahçe), Youcef Belaili (Esperance Tunis), Adam Ounas (Napoli), Riyad Mahrez (Manchester City), Yacine Brahimi (Porto)

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler