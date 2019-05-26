Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den büyük ümitlerle kiraladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Cezayirli golcünün adı, bir süredir Olympiakos ile birlikte anılıyordu.

Yunanistan'da yayın yapan Sport FM adlı radyo kanalı ise 30 yaşındaki santrforun Yunan ligine gelmek gibi bir niyeti olmadığını ve bunun yerine Premier Lig'de şansını yeniden denemek istediğini aktardı. Yıldız ismin 2016 yazında tam 30,5 milyon euro karşılığında transfer olduğu Leicester'daki sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler