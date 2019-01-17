Fenerbahçeli Islam Slimani ikinci lig takımına mı transfer oluyor?
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den sezon sonuna kadar Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de adeta istenmeyen adam konumuna gelmişti. Ada basını, Cezayirli golcünün Championship Ligi'ne transfer olabileceğini yazdı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Islam Slimani, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
14 Süper Lig maçında yalnızca 1 gol kaydedebilen Cezayirli golcünün takımda adeta istenmeyen adam konumuna geldi ve devre arasında gönderilmeye çalışıldığı iddia ediliyordu.
Konuyla ilgili olarak Ada basınından ise flaş bir haber geldi. Birmingham Live adlı internet sitesi, 30 yaşındaki santrforun yeni durağının Championship ekibi Aston Villa olabileceğini yazdı.
Haberde İngiliz kulübünün menajeri Dean Smith'in sezonun ikinci yarısı için takımına takviye yapılmasını istediği ifade edilirken alınabilecek futbolcular arasında Sarı Lacivertliler'in yıldızına da yer verildi.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler