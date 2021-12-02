Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk yarısının bitmesiyle tünel karışmıştı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya arasında gerilim yaşanmış, olay büyümeden engellenmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci'ye rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men + 26 bin TL para cezası verildi. Buna göre milli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaçıracak. Yıldız oyuncu bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.