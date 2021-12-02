SON DAKİKA: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu: 2 maç!
Göztepe maçının ilk yarısının sona ermesiyle tünelde Atakan Çankaya ile gerilim yaşayan İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. PFDK, yıldız oyuncuya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıracak ama ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Göztepe maçının ilk yarısının bitmesiyle tünel karışmıştı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya arasında gerilim yaşanmış, olay büyümeden engellenmişti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci'ye rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men + 26 bin TL para cezası verildi. Buna göre milli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaçıracak. Yıldız oyuncu bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.