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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

17 Mart 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi

Gerçekleştirilen törene İrfan Can Kahveci'nin eski takımı Başakşehir'den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

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