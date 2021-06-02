Fenerbahçeli Harun Tekin Adana Demirspor ile anlaştı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'a transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre Lacivert mavili ekip, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki kaleci ile anlaşmaya vardı. 2018 yılında Bursaspor'dan sarı lacivertlilere transfer olan Harun'un sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyordu.

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.





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