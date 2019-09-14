Fenerbahçeli futbolculardan zafer pozu

Fenerbahçe, pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenma çift kale maçla sona ererken, yapılan mini turnuvada kazanan takımın keyfine diyecek yoktu. Kaleci Altay, Zajc, Ozan, Serdar, Sadık, Deniz Türüç ve Luiz Gustavo’dan kurulu takım, galibiyetin ardından adeta şampiyonluk pozu verdi.
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