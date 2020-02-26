Fenerbahçeli futbolculardan derbi itirafı: 'Adamlar çok iyi hazırlanmış'

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla kaybedilen derbinin ardından futbolcular samimi bir şekilde özeleştiri yaptılar.

‘Demek amaç yenilmemek’

Ersun Yanal, maçın başlamasına 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda karar vermedi. Hafta içindeki taktik idmanların ardından herkesin beklentisi solda Deniz Türüç’ün oynaması yönündeydi. Yanal, seçimini Tolga Ciğerci’den yana yapıp bunu, “Biz fizik üstünlüğümüzü kullanarak onları yeneceğiz” sözleriyle savundu. Ancak bu hamle, futbolcular arasında, “Bu kadar defansif kadroyla çıktığımıza göre yenilmemek için oynayacağız” düşüncesini ortaya çıkarttı.

‘Tüm açıklarımızı biliyorlar’

Derbi öncesi Ersun Yanal, oyunculara özel hazırlık yaptırmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, “Ne yapman gerektiğini biliyorsun”, “Sorumluluk sende” gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı! Diğer tarafta Fatih Terim, her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için “Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı” yorumunu yaptı.

‘Keşke Emre ağabey olsaydı’

Maçta futbolcular arasında iletişim sıkıntıları yaşandı. Galatasaray, savunma arkasına rahatlıkla sarkıp atak üstüne atak yaptı. Geride oynayan oyuncular, özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hücumdaki arkadaşlarına sık sık, “Baskı yapmayın, sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim” diye bağırdı. Ancak ileri hattakiler ise tersine, arkadaşlarını pres yapmaya çağırdı. Maç sonrası herkesin ortak düşüncesi, “Keşke Emre ağabey (Belözoğlu) olsaydı. O hepimizi yönlendiriyordu. Yokluğunda iletişim sorunu yaşadık” oldu.