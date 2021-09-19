Fenerbahçeli futbolcu Valencia: Artık gol zamanı

Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki en golcü oyuncusu olan ve çıktığı 5 resmi maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Enner Valencia, Sivasspor ve Frankfurt'a karşı gol atamamıştı. Ülkesi Ekvador Milli Takımı'ndan geç ve yorgun dönen 31 yaşındaki yıldız, Başakşehir karşısında bu özlemine son vermek istiyor. Tecrübeli oyuncu, "Artık gol zamanı. Son haftalarda giderek yükselen enerjimizi, bu kez de sahaya yansıtıp, mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyoruz. Ben de atacağım gollerle üstüme düşeni yapmak istiyorum. Eğer sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsak, çok fazla maç kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun