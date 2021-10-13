Letonya karşısında oyuna girmesiyle birlikte hem golümüzü kaydeden hem de hırslı oyunuyla arkadaşlarını ateşleyerek tarihi zaferin kazanılmasında baş aktör olan Fenerbahçeli Serdar Dursun 29 yaşında ilk kez Milli Takım’da daha sahaya adımını atar atmaz farkını hissettirdi.

HAMBURG’DA DÜNYAYA GELDi

Sakaryalı işçi bir babanın oğlu olarak Hamburg’da dünyaya gelen, alışılmışın dışında özellikleri bulunan santrfor için onun Türkiye’de ilk hocalığını yapan Zafer Tüzün’ün, Ersun Yanal’ın, Eskişehir’den takım arkadaşı Veysel Sarı’nın ve onu transfer ettikten sonra yeniden Almanya kapısını aralayan Karagümrük’ün eski başkanı Cengiz Günaydın’ın kapısını çaldık.

ESKiŞEHiR’E GELDi ANCAK BEKLEDiĞi ŞANSI BULAMADI

Almanya’dan Bülent Uygun ve Zafer Tüzün’ün çabalarıyla 2011 yılında, 19 yaşında bir genç olarak Eskişehirspor’a transfer edilen Serdar Dursun o dönem UEFA Kupası’na katılan tecrübeli ve güçlü kadroda yer bulamayınca önce Şanlıurfa’ya ardından da Denizli’ye kiralandı.

CENGiZ GÜNAYDIN KEŞFETTi

O dönem de farklı özelliklere sahip olmasına rağmen yaşı nedeniyle bir türlü aradığı çıkışı yakalayamayan Serdar Dursun’u gerçek anlamda ilk keşfeden isim Karagümrük’ün o dönemki başkanı Cengiz Günaydın oldu.

BiR KERE SEYRETTiM HAYRAN KALDIM

Serdar Dursun’u Beşiktaş ile Eskişehirspor U21 takımlarının hazırlık maçında seyrettiğini söyleyen Günaydın şunları söyledi: “Maç 4-4 bitti ama sahada görev yapan oyuncular içinde benim aklımda bir tek Serdar kaldı. Stiline hayran kalmıştım. Hemen peşine düştüm ama o alt ligleri istemiyor, Süper Lig’i arzuluyordu.

‘ONU ALMA SERDAR’I AL’ DENDi F.BAHÇE BAŞKANI ALi KOÇ GOLCÜYÜ TERCiH ETTi

Karagümrük’ün eski başkanı Cengiz Günaydın, Serdar Dursun’un bu sezon Fenerbahçe ’ye gelme macerasını da şöyle anlattı: “Sayın Ali Koç çok tanınan önemli bir futbol büyüğümüze, geçen yıl Almanya’da oynayan bir futbolcuyu ‘Alalım mı?’ diye soruyor. Adını veremeyeceğim büyüğümüz “Onu alıp ne yapacaksın git Serdar Dursun’u al” diyor ve böylece futbolcunun Fenerbahçe macerası başlıyor.

MiLLi TAKIM ONU ÇAĞIRMAKTA 2 YIL GEÇ KALDI

Serdar Dursun’u karakter olarak ‘mükemmel bir insan’ olarak tarif eden Cengiz Günaydın “30 yıldır bu işin içindeyim böyle müthiş top tekniğine sahip santrfor hiç görmedim.

ŞIK RÖVEŞATALARI VAR

Bir orta saha özelliğine sahip ve o boyuna rağmen bire birde çok rahat adam geçer, mucize goller atar, şık röveşata golleri vardır. Bizde tam 4 röveşata golü attı. Milli maçta kendisini izlerken gurur duydum. O girdikten sonra hücumda takım olarak top tutmaya, alıp vermeye başladık. Çok daha iyi yerlere gelecek ama milli takım onu çağırmakta maalesef 2 yıl geç kalmıştır.”

1 YIL BOYUNCA PEŞiNDEN KOŞTUM

Tam 1 yıl peşinde koştum. Kampa getirdim, takımla tanıştırdım. Sahamızın suni çim olduğunu öğrendi ve gelmek istemedi. Ancak takımdaki arkadaşlığı sevince kontratına ‘Yurt dışına giderse bedelsiz serbest kalır’ maddesi koydurmak koşulunu istedi.

2 YILDA KARAGÜMRÜK FORMASIYLA 21 GOL ATTI

O gün kendisine ‘Sen yurt dışından bir takımla anlaş ben bırak senden para kazanmayı seni sırtımda taşıyarak o takıma götürürüm’ dedim. Sözleşme imzalayınca sevinçten ağladım. Karagümrük formasıyla 2 yılda tam 21 gol attı. Bonservisle ayakta kalan bir kulüp olduğumuz için onu Süper Lig’e vermek için çok uğraştım.

G.SARAY’A TEKLiF ETTiK iSTEMEDiLER

Cengiz Günaydın “Bizden 4 futbolcu çeşitli takımlara gitti ama Serdar’a talip çıkmadı. Bu inanılır gibi değil. Yeni Malatya, Altınordu, Galatasaray ’a önerdik istemediler. Sadece Trabzonspor 1461 takımına alabileceklerini belirti. O da olmayınca Almanya’ya Gürther Fürth’e gitti ve çıkışı başladı” dedi.

SERDAR DURSUN iÇiN NE DEDiLER?

O SEZON ESKiŞEHiR’iN KADROSU ÇOK GÜÇLÜYDÜ, YER BULAMADI

ERSUN YANAL (Eskişehir’de hocası)

Biz Eskişehir’de göreve başladığımızda Serdar kadrodaydı. Kendisi henüz 19 yaşında bir gençti. O dönem Eskişehirspor’un kadrosu oldukça güçlü bir kadroydu ve bu yüzden şans bulamadı. Daha sonra ben Fenerbahçe’ye geçtiğim için çok uzun çalışma şansımız da olamadı.

TECRÜBE KAZANSIN DiYE ŞANLIURFA’YA KiRALAMIŞTIK

ZAFER TÜZÜN (Eskişehir’den hocası)

Bülent Uygun hocayla 2011 yılında Almanya’dan Deniz Vural, Tarık Çamdal, Mehmet Boztepe ile birlikte Serdar Dursun’u da aldık. Fakat o sezon inanılmaz bir kadromuz vardı Veysel Sarı, Dede, Tello, Camara, Diego, Erkan Zengin, Alper potuk, Burhan Eşer, Sezgin’le UEFA Kupası’na katıldık. O yıllarda şans bulamadı, maç tecrübesi gelişsin diye Şanlıurfa’ya sonra da ertesi yıl da Denizli’ye kiraya verildi.

ZLATAN’A HAYRANDI, iNANILMAZ RÖVEŞATA GOLLERi ATARDI

VEYSEL SARI (Eskişehir’den takım arkadaşı)

Serdar Dursun bize geldiğinde çok gençti ama çok iyi bir oyuncu olduğunu antrenmanlarda gösteriyordu. Çok değişik bir stili vardı. Asla klasik bir forvet değil, hala da çok farklı bir oyuncu olarak görüyorum. O yıllarda Zlatan ibrahimoviç onun idolüydü. Aynı onun gibi oynamaya çalışırdı. Antrenmanlarda acayip röveşata golleri atıyordu. Hep farklı bir kişilikti. Çok gençti ve o kadroda kendisine yer bulamadı ama hep kendisini geliştirdi. Sürekli oynarsa çok daha iyi yerlere gelir. (Hürriyet)