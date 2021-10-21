Rossi, ilk asistini Giresun karşısında yaparken, ilk gol sevincini Hatay maçında yaşadı. Yıldız futbolcu, ligde son 4 karşılaşmada takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Çok iyi bir form yakalayan başarılı hücum oyuncusu, şimdi gözünü Antwerp’e dikti. Rossi, Frankfurt maçında 90 dakika, Olympiakos karşısında ise 70 dakika sahada kaldı ancak fazla etkili olamadı. Yıldız futbolcu, başarılı performansını artık Avrupa Ligi’ne de taşımak istiyor. Uruguaylı oyuncu, takımının D Grubu’ndaki kaderini belirleyecek Antwerp mücadelesinde Avrupa Kupaları’ndaki ilk golünü atmaya kararlı. Bu akşam ilk 11’de görev yapması beklenen Rossi, takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak.