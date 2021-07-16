Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti’den flaş tepki!

Diego Perotti, geçen sezonun başında Fenerbahçe ’ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. Birkaç maçta forma giyen İtalyan yıldız, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon sonuna doğru takımla birlikte antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer olacağı konuşuluyordu.

Ancak 32 yaşındaki yıldızdan dün Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’nda oynadığı hazırlık maçı sonrasında sosyal medyadan flaş bir tepki geldi. Dünkü karşılaşmada 11 numaralı formayı Sinan Gümüş sırtına geçirdi. Ancak 11 numara Perotti’nin forma numarasıydı. İtalyan futbolcu buna anlam veremeyerek sosyal medya hesabından kendi formasını paylaştı ve ‘11 numaralı forma benimdi’ imasında bulundu.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Perotti’nin takımdan ayrılmak istemediği ve yeni sezonda forma şansı bulmak için mücadele edeceği düşüncesi taraftarlarda ortaya çıktı. Ancak yapılacak transferler için yabancı sınırından kurtulmak adına Fenerbahçe, 32 yaşındaki yıldızı takımdan göndermeyi hedefliyor.

Perotti, şu sıralar İtalya'nın Bari kentinde özel hoca eşliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.