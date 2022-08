Macaristan U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zoltan Gera, İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe ’nin yıldızlarından vatandaşı Attila Szalai hakkında konuştu. Macar futbolunun efsanelerinden Gera, Szalai ile ilgili şu yorumları yaptı: "Attila'nın U21'de hocasıydım ve o dönem takımın kaptanlığını da yaptı. Harika bir karaktere sahip ve çok iyi bir çocuk. Son derece mütevazı. Her gün öğrenmeye devam ediyor. Sadece iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda takım içerisinde son derece pozitif ve çevresine yardımcı olmayı seven bir yapıya sahip."

'Gelecekte kaptan olabilir...'

"Bu özellikleriyle gelecekte Milli Takımı'nda da harika bir kaptan olabilir. Özellikle Milli Takım 'daki oyununa baktığımızda üst düzeyde bir savunmacı olduğu net bir gerçek. Hem hızlı hem de güçlü. Hava toplarında etkili ve iyi bir sol ayağı var. Bu özellikleriyle Premier Lig gibi üst düzey liglerde rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Onun kariyerinde çok iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Onun geleceğiyle ilgili birçok transfer haberi yapılıyor. Onun her türlü rekabete hazır olduğuna inanıyor ve her an büyük bir takıma transfer olabileceğini tahmin ediyorum."

Çağrı Davran