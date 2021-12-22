Fenerbahçeli Filip Novak: Galip gelemedik, utanç verici!

Fenerbahçe 'de formayı kapan ve son 4 haftadır 11'de sahaya çıkan Filip Novak 1-1 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından yayıncı kuruluşun röportaj alanına geldi. Üzgün olduğu gözlemlenen ve fazla konuşmak istemeyen Çek sol bek sahada istediklerini yapamadıklarını kaydetti.

Kötü bir gece geçirdiklerini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Novak, yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kalsa da hücumsal anlamda pek varlık gösteremedi.