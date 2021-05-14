Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda aday kadrosunda

Hollanda'nın U21 aday kadrosu belli oldu. Kadroya Fenerbahçe'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu da dahil edildi.

Hollanda doğumlu 21 yaşındaki futbolcu daha önce milli takım tercihi olarak Hollanda'yı seçtiğini duyurmuştu.

31 kişinin çağrıldığı Hollanda U21 Milli Takımı aday kadrosu, Avrupa Şampiyonası için 21 Mayıs Cuma günü 23 kişiye indilecek. Hollanda, Gençler Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde 31 Mayıs Pazartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.





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Bu sezon 29 maça çıktı

NEC Nijmegen'den 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı lacivertli forma ile Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 29 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.







