Fenerbahçeli Ezgjan Alioski: Birlikte kupalar kazanacağız

Daha önce ismi birçok kez Türk takımlarıyla anılan Ezgjan Alioski bugün kendisini 1 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek imza sonrası ilk açıklamalarını da kulüp televizyonuna yaptı.

'Kendimi evimde hissediyorum'

Fenerbahçe 'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'Taraftar, Türkiye'nin en büyüğü'

Sarı-Lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Alioski, "Taraftarın sizin arkanızda olması ve size inanması çok önemli. Çünkü sahada onların desteğiyle bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Fenerbahçe taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarı. Ben de taraftarın desteğini hissetmek istiyorum. Taraftarların desteği ile sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Videolarda izlediğim gibi çok ateşli taraftarlar. Umarım benden istediklerini sahada yerine getiririm. Umarım birlikte kupalar kazanacağız" dedi.







