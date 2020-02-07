Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, İzmir'de yeni mekan açıyor. Akın'ın sürprizi ise MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık

07 Şubat 2020, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.

Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden farklı yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.

(Hürriyet)

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