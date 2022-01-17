Fenerbahçe geçen sezondan beri futbol , voleybol ve basketbol branşlarında sporcuların giydiği formaları satışa sunuyor. Açık arttırma yönetiminin kullanıldığı satışta en çok ücreti veren taraftar formanın sahibi oluyor.

Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın sembol ismi Eda Erdem, forma satışında dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i geçti.

Eda Erdem'in forması 720 Euro'dan (11 bin 120 TL) alıcı bulurken, Mesut Özil'in forması 649 Euro'ya (10 bin TL) satıldı.

Emre Belözoğlu ve Ömer için 2 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.

İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz maç formaları 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.

Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.