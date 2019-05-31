Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Meksikalı stoper Diego Reyes, ESPN'e verdiği röportajda geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adı, bir süredir ülkesinin takımlarından Tigres ile anılan Sarı Lacivertli futbolcu, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anki düşüncem, burada kadroya girebilmek için savaşmayı sürdürmek yönünde. Ancak yarın Meksika'dan iyi bir teklif gelip gelmeyeceğini bilemem. Bu yüzden kapılarımı kimseye kapatmıyorum. Tigres'in başkanı Miguel Angel Garza bana durumumu sordu ama benim önceliğim farklı. Oynadığım futboldan keyif almak istiyorum çünkü kariyeriniz çok çabuk bitiyor. Eğer bir gün Meksika'ya dönersem önceliğim Club America olur. Bununla birlikte hiçbir takıma kapımı kapatmış değilim."

Leganes ile olan kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tutan 26 yaşındaki stoperin Sarı Lacivertliler'deki kontratı 2020 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler