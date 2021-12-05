Fenerbahçeli Berke Özer: Türk kaleciler bu kulübün geleneği

Fenerbahçe 'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan ve iyi bir performans gösteren Berke Özer 4-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesini gole kapatmayı başardı.

Gol yemediği için çok mutlu olduğunu kaydeden başarılı eldiven, "Farklı kazandığımız için çok daha mutluyum. Henüz 21 yaşındayım, 2 sene Belçika'da oynadım ama bir kaleci için devamlı oynamak önemli. Adaptasyon sürecini atlatıyorum. Galatasaray maçından bu yana iyi bir performansım var. Elimden gelen desteği takıma verip bu süreci en iyi şekilde atlatmamıza yardım etmek istiyorum" dedi.

Daha iyi olmak için çabaladığını kaydeden Berke Özer, "Türk kaleciler, bu kulübün bir geleneği. Ben kendimi bildim bileli Fenerbahçe'de her zaman Türk kaleciler oynuyor. Yönetimimize teşekkür ediyorum. İnşallah biz de fırsat buldukça onları gururlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



