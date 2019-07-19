Fenerbahçeli Berke Özer hakkında müthiş transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Altınordu'dan bonservisiyle birlikte transfer ettiği Berke Özer'le ilgili Ada basınından gündem yaratan bir haber geldi. Goal.com'un İngilizce edisyonu, Sarı Lacivertliler'in 19 yaşındaki kalecisini Manchester City, Liverpool ve Basel kulüplerinin yakından takip ettiğini duyurdu.

Haberde üç kulübün de geçtiğimiz sezon yalnızca dokuz maça çıkabilen Berke'nin temsilcileriyle temasa geçtiği ve genç kalecinin durumunu sorduğu ifade edildi. Daha önce A Milli Takım'a iki kez çağrılan ancak ay-yıldızlı formayı giyme şansı bulamayan yetenekli eldivenin Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler