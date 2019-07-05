Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu Bekir Akın hakkında İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Sport Face adlı internet sitesi, Serie A devi Inter'in Sarı Lacivertliler'in genç yıldızıyla ilgilendiğini yazdı.

Haberde 2002 doğumlu yetenekli futbolcunun daha önce de bir başka İtalyan kulübü Bologna'nın gündemine geldiği hatırlatılırken Sporting Lizbon ve Le Havre'ın da transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler