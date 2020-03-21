Fenerbahçe'de bazı basketbolcular ve idari yöneticilerde corona virüs çıkmış sarı lacivertliler bu durumu resmi internet sitesinden açıklamıştı. Kulüp, virüse yakalanan basketbolcuların isimleri hakkında bir açıklama yapmadı.

NANDO DE COLO'DAN MESAJ!

Fenerbahçe Beko'nun şutör gard oyuncusu Nando De Colo, akşam saatlerinde sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak iyi olduğunun mesajını verdi.

İki kızı ile birlikte evinin balkonunda oturan yıldız oyuncu fotoğrafın altına "Kahve molası" mesajını düştü.