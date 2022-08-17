Fenerbahçe , Arda Güler'i Şubat 2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hem sarı-lacivertlilerin, hem de eski kulübü Gençlerbirliği'nin yüzünü güldürecek. Gençlerbirliği, piyasa değeri her geçen gün artan ve Avrupa'dan önemli takımların listesinde yer alan Arda'nın transferinden yüzde 20'lik pay hakkına sahip.

3 milyon Euro'luk teklif

Başkent ekibi, hem Arda'yı altyapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.

Menajerler ve iş insanları dolaylı yollardan transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'ne Arda Güler'in satışından elde edeceği %20'lik pay için 3 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Arda’nın sözleşme şartları

Fenerbahçe’nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları şu şekilde: 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro’ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon Euro oluyor. Arda’nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

1500 dakika oynama şartı

Kanarya’nın büyük yeteneği Arda Güler’in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1500 dakika A Takım’da oynama zorunluluğu bulunuyor. Bu da 18 maça denk geliyor. Eğer Arda Güler bu süreden az forma giyerse sözleşmesinde bulunan özel madde devreye girecek ve o zaman 5 milyon euro’ya serbest kalacak. Arda ve babası bunu sözleşmeye özel madde olarak koydurttular ve futbolcunun oynama garantisini yükselttiler. Eğer Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse sözleşmede bulunan serbest kalma bedelleri ise bir anda devre dışı kalacak.

Arda Güler'in performansı

17 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta 132 dakika süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Ajansspor)