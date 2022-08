Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yla 3-0'ın rövanşında 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Mücadelenin ardından da Fenerbahçe 'nin kalecisi Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları gereken maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyleyen tecrübeli eldiven, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Artık bir üst tura, bir sonraki rakibimize odaklanacağız. Pazartesi lig maçı var. İnşallah onu da sağlıklı iyi bir şekilde geçeriz yolumuza emin adımlarla devam ederiz" diye konuştu.

Altay Bayındır, futbolda her türlü skor olabildiğini ve bazı talihsizlikler yaşadıklarını ifade ederek, "Benim de sakatlığım vardı. Hala şu anda da ufak tefek de olsa devam ediyor ağrılarım, tedavimi oluyorum. Doktorumuz bu şekilde de oynayabileceğimi söylüyor, bandajlarımı güzelce yapıyorum ve sahaya çıkıyorum. Takımıma katkı vermek için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki de bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. İçerde 3 gol attığımız bir maçtı 3 gol yemek sağlıklı değildi ama analizlerini yaptık gerekli şeyleri. Yeni bir takımız yeni oyuncular var daha çok birlikteliğimizi artırmaya çalışıyoruz hocamız da elinden geleni yapıyor. Sonuçta hocamız da yeni geldi aramıza. Çok uzun zaman geçmedi. Yavaş yavaş oturacağız inşallah. Ligimizde başladı. İkinci maça çıkacağız. Hatalardan ders alıp en iyi şekilde analiz edip sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah taraftarlarımız da her zaman arkamızda olur ve bizi desteklerler. Çünkü ne olursa olsun uzun bir maratondayız ve haftada iki maç oynuyoruz. Bizler de insanız yorgun olabiliyoruz. Sakatlıkları olabiliyor oyuncuların. Ona rağmen fedakarlık yapıp oynayan oyuncular var. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza sağlıklı geçen geçen bir süreç olur" şeklinde konuştu.

Altay, en iyi şekilde mücadele verdiklerini dile getirerek, "İnsanların beklediği her maçta galibiyet biz de bunun çalışmalarını, mücadelelerini veriyoruz. Tabii ki bazen istediğin gibi gitmiyor işler, bazı şanssızlıklar yaşanabiliyor. Ama biz bu formayı giydiğimiz sürece elimizden geleni sonuna kadar verdiğimiz mücadeleyle yapacağız. Çalışıyor, eksikliklerimizi kapatıyoruz. Hocamızın bir sistemi var o sisteme ayak uyduruyoruz. Bundan sonrası için de çalışarak üstüne koyarak her gün daha iyiye giderek elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı da anlıyorum. Uzun süredir bir şampiyonluk beklentisi var. En çok isteyen bizleriz herkesten çok isteyen bizleriz bunu ama birlikte hareket etmemiz lazım. Her daim beraber hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin. Her daim ne olursa olsun. Maç kaybetmeyecek misin futbol bu tabii ki de maç kaybedeceksin elinden gelen mücadeleyi verip. Olmuyorsa olmaz yani futbol bu. Sonuçta top yuvarlak. Sahada istenen hırs, istek, mücadele. Biz de bunun farkındayız. Her zaman arkadaşlarımızla bunun için konuşuyoruz. Bundan sonrası için de her şeyi yapacağız her şeyimizi vereceğiz. Çalışıyoruz inşallah bundan sonraki süreç bizler için iyi olur güzel olur. Her maçı sağlıklı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Rotasyonumuz tabii ki de var. Bir sürü oyuncumuz var. Herkes elinden geleni oynadığı zaman yapıyor. İnşallah bundan sonra da herkes elinden gelenin en iyisini yaparak güzel sonuçlar alırız" dedi.

"İRFAN CAN İLE DAHA ÖNCEDEN TANIŞIKLIĞIM VE ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

İrfan Can Eğribayat hakkında görüşleri sorulan Altay Bayındır, "Daha önceden de İrfan'la tanışıklığım, arkadaşlığımız var. Ertuğrul da elinden geleni yapıyor. Furkan da var yanımızda. Biz iyi bir arkadaş grubuyuz. Tabii ki saha içinde antrenmanlarda vesaire herkes için rekabet var çünkü her oyuncu oynamak ister. İrfan'la daha önce milli takımlarda beraberdik, tanıdığım bir isim. Hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz ve mücadele vereceğiz. Önemli olan camiamızın başarısı. Bunun için mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'deki şampiyonluk baskısına da değinen başarılı file bekçisi, "Uzun süredir şampiyonluk beklentisi var. Herkesten çok isteyen bizleriz gerçekten. Ancak her daim birlikte olmalıyız ki, başarı gelsin. Futbol bu. Kayıplar da olacak ama birlikte olmalıyız. Biz her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.