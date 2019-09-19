Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper Adil Rami, renkli özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Birleşik Amerikalı playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan 34 yaşındaki savunmacı, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında sansüre uğradı.

Fransız devlet televizyonu France 2'den yapılan açıklamada kanalın yeni yarışma programı "La course des champions" için deneyimli futbolcuyla gerçekleştirilen çekimlerin montajda kesildiği açıklandı. Programın yapımcılığını üstlenen Jean Louis Blot, kararı dün düzenlediği basın toplantısında duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Adil Rami, katılımcılarımız arasındaydı ancak onu programda tutamadık. Zira kendisi, artık ait olmadığı bir kurum için yarışacaktı. Bu nedenle onunla devam etmek bizim için zordu. Rami'yle yaptığımız çekimleri özel hayatında yaşadığı problemlerden önce gerçekleştirmiştik. Ancak şu anda bunları yayınlamanın bir anlamı kalmadı."

Rami'nin Anderson'a şiddet uyguladığına yönelik iddiaların ardından Solidarité Femmes adlı kadın dayanışma örgütü, yıldız isimle olan iş birliğini sonlandırdığını açıklamıştı. France 2 televizyonunun Sarı Lacivertli futbolcuyla yola devam etmeme nedeninin söz konusu yarışmaya bu kurumu temsilen katılması olduğu tahmin ediliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler