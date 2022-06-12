Fenerbahçeli Achille Polonara için Virtus Bologna devrede

Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek Virtus Bologna, transfere hız vermiş durumda. Jordan Mickey ve Amedeo Della Valle transferlerini bitirme noktasına gelen Virtus Bologna, Fenerbahçe Beko'dan Achille Polonara ile de ilgileniyor.

Basketnews'ten Orazio Cauchi'nin haberine göre Virtus Bologna, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Jordan Mickey'nin transferini bitirme noktasına gelmişken yeni hedeflere de yönelmiş durumda. Mickey ve Della Valle transferleri sonrası Virtus Bologna'nın hedeflerinden birinin de Fenerbahçe'den Achille Polonara olduğu aktarılıyor.

Serge Ibaka ile de ilgilenen Virtus Bologna, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden İtalyan yıldız Achille Polonara için girişimlere başlamış durumda.