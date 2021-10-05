Bu sezon müthiş bir çıkış yapan Ferdi Kadıoğlu’nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetim kolları sıvadı. Başkan Ali Koç’un da, “Gereken yapılacak” dediği Ferdi’ye 5 yıllık yeni kontrat önerileceği öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu, 2018’de Nijmegen’den büyük umutlarla transfer edilmişti. Hollanda U21 Milli Takımı’nın kaptanlığına kadar yükselen genç yıldız, geride kalan sezonlarda Fenerbahçe ’de bekleneni veremedi. Ancak bu sezon her şey değişti.









Ferdi, Vitor Pereira yönetiminde, hem de hiç alışık olmadığı kanat bek pozisyonlarında takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 22 yaşındaki oyuncu son olarak Kasımpaşa mücadelesinde de hem savunmada hem de hücumda takımına büyük katkı sağladı, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı. Genç yıldızın bu çıkışı sonrası gözler, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine çevrildi. Son olarak altyapının prensi Ömer Faruk Beyaz’ı bonservissiz bir şekilde kaptıran yönetim, aynı sıkıntıyı Ferdi’de yaşamamak için kolları sıvadı.

Kalmak istiyor

​Ali Koç’un, “Ferdi’nin sözleşmesi konusunda gereken yapılacak” sözleriyle birlikte süreç de başladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat imzalamak istiyor. Ferdi Kadıoğlu’na 5 yıllık bir teklif yapılacağı kaydedildi. Vitor Pereira ile birlikte kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncunun kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.





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