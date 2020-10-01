Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Sarı- Lacivertliler için flaş iddia... Kanarya'nın, Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel ile ilgilendiği öne sürüldü. Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne fiyat sorduğu belirtildi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Danimarkalı futbolcu, bu sezon 19 maça çıkarken 14 gol, 17 asistlik harika performansıyla dikkatleri üzerine çekti.