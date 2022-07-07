Süper Lig'de yeşil sahaya inmeden kulüpler arasında sosyal medya rekabeti yaşanmaya başladı. Fenerbahçe 'nin logosunda 5 yıldız kullanılacağını açıklamasının ardından Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden tepki geldi. İki kulüp de Fenerbahçe'ye karşı göndermeli sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Sarı Lacivertli kulüpten bu mesajlara yanıt geldi.

Bugün gün içerisinde Instagram hesabında sorunlar yaşayan Fenerbahçe, "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." mesajını paylaştı.







