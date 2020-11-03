Fenerbahçe'den yedi yıl sonra bir ilk! 7.haftada lider
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 7.haftayı 17 puanla lider olarak tamamladı. Alanyaspor'un maç yapmamasının ardından Antalyaspor'u yenen Fenerbahçe böylece 7 yıl sonra ilk kez 7.haftada lider oldu. Sarı-Lacivertli takım en son 2013-14 sezonunda Ersun Yanal ile bu dönemi en önde geçmişti
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 7.haftayı 17 puanla lider olarak tamamladı. Maç fazlasıyla zirveye çıkan Fenerbahçe böylece 7 yıl sonra ilk kez 7.haftada lider oldu.
Sarı-Lacivertli takım en son 2013-14 sezonunda Ersun Yanal ile bu dönemi en önde geçmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon rekor kırarak Nisan ayı sonunda şampiyon olmuştu.
Fenerbahçe'nin lider olduğu haftalar
2020-21 / 7.Hafta
2019-20 / 1-2.hafta
2018-19 / lider olamadı
2017-18 / lider olamadı
2016-17 / lider olamadı
2015-16 / 3-6.haftalar arası ve 13.hafta
2014-15 / 8-9.haftalar arası ve 16-18.haftalar arası
2013-14 / 5-34.haftalar arası (şampiyon oldu)
fanatik.com.tr / Tolga Kuru